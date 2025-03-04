الإقتصاد

تعزيز الشحن العالمي بميناءي جدة والدمام

صحيفة البلادaccess_time5 / رمضان / 1446 هـ       4 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة
أعلنت الهيـئة العـامة للمـوانئ “مــوانئ” ، إضافة شركة “CMA-CGM” خدمتي الشحن الملاحيتين الجديدتين ” BIGEX3- BIGEX4″ إلى ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم، ودعم الصادرات والواردات الوطنية.
يأتي ذلك في إطار اهتمام “موانئ” بتعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع كبرى خطوط الملاحة الإقليمية والعالمية، للوصول إلى الريادة الدولية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة “BIGEX3″ على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ 3 موانئ إقليمية وعالمية تشمل: نهافا شيفا وموندرا بالهند، وصلالة في عُمان، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 2,633 حاوية قياسية، فيما تعمل خدمة الشحن الجديدة ” BIGEX4″ على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 3 موانئ إقليمية وعالمية، تشمل: نهافا شيفا وموندرا بالهند، وأم قصر العراقي، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 3,527 حاوية قياسية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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