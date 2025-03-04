تعزيز الشحن العالمي بميناءي جدة والدمام

البلاد – جدة

أعلنت الهيـئة العـامة للمـوانئ “مــوانئ” ، إضافة شركة “CMA-CGM” خدمتي الشحن الملاحيتين الجديدتين ” BIGEX3- BIGEX4″ إلى ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم، ودعم الصادرات والواردات الوطنية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام “موانئ” بتعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع كبرى خطوط الملاحة الإقليمية والعالمية، للوصول إلى الريادة الدولية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة “BIGEX3″ على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ 3 موانئ إقليمية وعالمية تشمل: نهافا شيفا وموندرا بالهند، وصلالة في عُمان، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 2,633 حاوية قياسية، فيما تعمل خدمة الشحن الجديدة ” BIGEX4″ على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 3 موانئ إقليمية وعالمية، تشمل: نهافا شيفا وموندرا بالهند، وأم قصر العراقي، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 3,527 حاوية قياسية.