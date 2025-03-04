تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب

البلاد الرياض

ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 27 فبراير 2025، من 9.76 % إلى 9.84 %، من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو السعودية 339.1 مليار ريال.

واستقرت ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، عند 2.21 %، من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 76.1 مليار ريال وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع من 11.24 % إلى 11.33 %، وبلغت قيمتها 390.1 مليار ريال.

من جهة ثانية شهد السوق السعودي أمس الاثنين ، ( 13)صفقة خاصة بقيمة إجمالية بلغت 136.1 مليون ريال. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 88.36 نقطة ليقفل عند مستوى 12123.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 257 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.