الإقتصاد

تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب

صحيفة البلادaccess_time5 / رمضان / 1446 هـ       4 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد الرياض
ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 27 فبراير 2025، من 9.76 % إلى 9.84 %، من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو السعودية 339.1 مليار ريال.
واستقرت ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، عند 2.21 %، من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 76.1 مليار ريال وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع من 11.24 % إلى 11.33 %، وبلغت قيمتها 390.1 مليار ريال.
من جهة ثانية شهد السوق السعودي أمس الاثنين ، ( 13)صفقة خاصة بقيمة إجمالية بلغت 136.1 مليون ريال. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 88.36 نقطة ليقفل عند مستوى 12123.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 257 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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