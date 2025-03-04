السعر حسب النوع.. جازان تستقبل بشائر المانجو

البلاد – جيزان

بدأ تسويق طلائع فاكهة المانجو الاستوائية الشهيرة بمنطقة جازان، لتلبية طلبات عشاق هذه الفاكهة المميزة بعبقها ومذاقها الشهي وفوائدها الصحية . ومع دخول شهر رمضان المبارك شهدت متاجر بيع الخضار والفاكهة بالمنطقة إقبالًا على المانجو من قبل المستهلكين وأصحاب محال العصائر الطبيعية ، وتتراوح الأسعار بين 50 – 200 ريالٍ للكرتون الذي يزن بين 30 و 45 كيلوجرامًا بحسب نوع المنتج.

وتوقع مزارعي المنطقة زيادة في كميات ثمار المانجو الناضجة خلال الأسابيع القادمة مع الارتفاع التدريجي لدرجة الحرارة، مما يسهم في عرض أصناف متعددة من المانجو ومنها: التومي، والجل، والجلين، والزبدة، وأبو سنارة والكنت، والكيت، والبلمر، والسوداني ،والسنسيشن، والباكستاني، والهندي الخاص، والفاو الزل، والفندايكي .