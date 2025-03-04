الإقتصاد

السعر حسب النوع.. جازان تستقبل بشائر المانجو

صحيفة البلادaccess_time5 / رمضان / 1446 هـ       4 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جيزان
بدأ تسويق طلائع فاكهة المانجو الاستوائية الشهيرة بمنطقة جازان، لتلبية طلبات عشاق هذه الفاكهة المميزة بعبقها ومذاقها الشهي وفوائدها الصحية . ومع دخول شهر رمضان المبارك شهدت متاجر بيع الخضار والفاكهة بالمنطقة إقبالًا على المانجو من قبل المستهلكين وأصحاب محال العصائر الطبيعية ، وتتراوح الأسعار بين 50 – 200 ريالٍ للكرتون الذي يزن بين 30 و 45 كيلوجرامًا بحسب نوع المنتج.
وتوقع مزارعي المنطقة زيادة في كميات ثمار المانجو الناضجة خلال الأسابيع القادمة مع الارتفاع التدريجي لدرجة الحرارة، مما يسهم في عرض أصناف متعددة من المانجو ومنها: التومي، والجل، والجلين، والزبدة، وأبو سنارة والكنت، والكيت، والبلمر، والسوداني ،والسنسيشن، والباكستاني، والهندي الخاص، والفاو الزل، والفندايكي .

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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