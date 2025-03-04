“الحج”: الالتزام بمواصفات الأمتعة يسهل رحلة المعتمرين

البلاد ــ جدة

أكدت وزارة الحج والعمرة، أهمية التزام المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر الطائرات بمواصفات الأمتعة؛ لضمان رحلة أكثر يسرًا وسهولة، مشددةً على ضرورة التقيُّد بالتعليمات المتعلقة بحقائب السفر داخل الطائرة.

وأوضحت الوزارة أن من الأمتعة غير المسموح بها: الأمتعة الدائرية وغير المنتظمة، والحقائب الطويلة، والمربوطة بالحبال، والأوزان الزائدة على المسموح، وحاملات الأمتعة القماشية، داعيةً المعتمرين إلى التواصل مع الناقل الجوي قبل السفر لمعرفة مواصفات واشتراطات الأمتعة؛ لتفادي أيّ عقبات أثناء الرحلة.

يأتي هذا التوجيه ضمن جهود الوزارة؛ لضمان تجربة سلسة للمعتمرين، وتقليل أيّ صعوبات قد تواجههم في المطارات أثناء القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.