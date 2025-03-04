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“الحج”: الالتزام بمواصفات الأمتعة يسهل رحلة المعتمرين

صحيفة البلادaccess_time5 / رمضان / 1446 هـ       4 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ جدة
أكدت وزارة الحج والعمرة، أهمية التزام المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر الطائرات بمواصفات الأمتعة؛ لضمان رحلة أكثر يسرًا وسهولة، مشددةً على ضرورة التقيُّد بالتعليمات المتعلقة بحقائب السفر داخل الطائرة.
وأوضحت الوزارة أن من الأمتعة غير المسموح بها: الأمتعة الدائرية وغير المنتظمة، والحقائب الطويلة، والمربوطة بالحبال، والأوزان الزائدة على المسموح، وحاملات الأمتعة القماشية، داعيةً المعتمرين إلى التواصل مع الناقل الجوي قبل السفر لمعرفة مواصفات واشتراطات الأمتعة؛ لتفادي أيّ عقبات أثناء الرحلة.
يأتي هذا التوجيه ضمن جهود الوزارة؛ لضمان تجربة سلسة للمعتمرين، وتقليل أيّ صعوبات قد تواجههم في المطارات أثناء القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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