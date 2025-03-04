الرياضة الاتفاق يستضيف دهوك العراقي في ذهاب نصف نهائي أبطال الخليج

الدمام- البلاد

يستضيف فريق الاتفاق السعودي متصدر المجموعة الثانية فريق دهوك العراقي، وصيف المجموعة الأولى غدًا الاربعاء 5 مارس 2025 في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال الخليج على ملعب أيجو بنادي الاتفاق. يسعى فريق الاتفاق إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز، وحسم التأهل إلى نهائي كاس أندية الخليج قبل مباراة الإياب التي ستقام يوم 12 مارس على ملعب دهوك بالعراق. سيدخل المدرب الوطني سعد الشهري اليوم مواجهة دهوك بالتشكيل الأساسي والأمثل؛ من أجل الفوز، خاصة بعدما نجح الشهري دورياً في قيادة الاتفاق لثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة واحدة، لينتقل بالفريق من المركز الحادي عشر إلى المركز السابع.

وينتظر ان يساند الاتفاق في اللقاء جمهور كبير من أجل الفوز .