الرياضة

الإصابات تداهم الهلال وتبعده عن المنافسة

صحيفة البلادaccess_time5 / رمضان / 1446 هـ       4 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – محمد الجليحي
داهمت الإصابات فريق الهلال في المنعطف المهم من منافسات البطولات، التي يشارك وينافس عليها؛ فبعد تجدد إصابة مهاجمه وهدافه الصربي ميترفيتش بداية العام الميلادي، وإعلان الإدارة الهلالية عن حاجته لفترة ٢٠ يومًا للعلاج، امتدّت الفترة وتجاوزت الشهرين حتى الآن، وربما لن يكون جاهزًا إلى ما بعد شهر رمضان المبارك؛ ما حير الجمهور الهلالي بسببه.

الهلال افتقد ميتروفيتش بشكل كبير، ولم يجد له بديلًا يسد هذه الخانة حتى بوجود البرازيلي ليوناردو، وتسبب ذلك في ابتعاد الهلال عن صدارة الدوري وخروجه من كأس الملك.

الصحافة الصربية أعلنت عن موعد عودة لاعب منتخبها بعد أسبوعين ومشاركة الهلال في المباريات المقبلة.

أيضًا ضمت العيادة الطبية في الهلال إلى جانب “الميترو” اللاعب ياسر الشهراني المصاب مع المنتخب السعودي خلال منافسات تصفيات كأس العالم بالرباط الخلفي، واحتاج إلى فترة علاجية طويلة امتدّت إلى أكثر من ٣ شهور، افتقد خلالها الهلال لخدمات النجم الدولي في المباريات.

كذلك كانسيلو الضيف الجديد للعيادة الطبية، أعلن نادي الهلال عن إصابته في العضلة الخلفية ويحتاج لفترة علاجية متوقعة تصل إلى ٨ أسابيع.

 

وقد علق مدرب الهلال خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الهلال والأهلي بأن اللاعب كان يشعر بألم، ولكن مع ضغط المباريات وزيادة الأحمال حدثت الإصابة؛ لأننا نلعب كل ثلاثة أيام، وعلينا ان نتحمل هذا النتائج.

الظهير الأيسر البرازيلي “لودي” لم يكن بأفضل حال من زملائه، فبعد إصابته أمام فريق القادسية غاب عن تمثيل الهلال شهرا كاملا،

واستدعاه جيسوس ليشارك مع الفريق في مواجهة قوية ومفصلية أمام الاتحاد، وخرج لودي مصابًا، ولم يكمل اللقاء ولازال يخضع لبرنامج لياقي وبدني.

المدافع الهلالي حسان تمبكتي اعلن الهلال عن اصابته في الركبة، ولم يحدد الوقت لعودته، وما زال مواصلا لبرنامجه العلاجي والتأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني.

المدافع حمد اليامي لم يكمل لعب دقائقه الأولى في مباراة الهلال والأهلي؛ حتى أصيب في الكتف بعد اشتراكه القوي مع لاعب الأهلي، وأكمل اللقاء بعد استنفاد الهلال لتغييراته، واعلن النادي عن خضوعه لفحوصات طبية سيتحدد على اثرها البرنامج العلاجي والتأهيلي.

إصابات بالجملة سبقها تعرض أسماء كبيرة في الهلال لإصابات اثرت على مستوى الفريق الهلالي؛ مثل سالم الدوسري وسافيتش ومحمد العويس ومالكوم في بداية الموسم ونيفيز، الذي تجاوزت فترته العلاجية لشهرين.

هذه الإصابات الكثيرة اثرت بشكل كبير في مسيرة الفريق وحصد النقاط والمنافسة على البطولات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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