الإصابات تداهم الهلال وتبعده عن المنافسة

الرياض – محمد الجليحي
داهمت الإصابات فريق الهلال في المنعطف المهم من منافسات البطولات، التي يشارك وينافس عليها؛ فبعد تجدد إصابة مهاجمه وهدافه الصربي ميترفيتش بداية العام الميلادي، وإعلان الإدارة الهلالية عن حاجته لفترة ٢٠ يومًا للعلاج، امتدّت الفترة وتجاوزت الشهرين حتى الآن، وربما لن يكون جاهزًا إلى ما بعد شهر رمضان المبارك؛ ما حير الجمهور الهلالي بسببه.
الهلال افتقد ميتروفيتش بشكل كبير، ولم يجد له بديلًا يسد هذه الخانة حتى بوجود البرازيلي ليوناردو، وتسبب ذلك في ابتعاد الهلال عن صدارة الدوري وخروجه من كأس الملك.
الصحافة الصربية أعلنت عن موعد عودة لاعب منتخبها بعد أسبوعين ومشاركة الهلال في المباريات المقبلة.
أيضًا ضمت العيادة الطبية في الهلال إلى جانب “الميترو” اللاعب ياسر الشهراني المصاب مع المنتخب السعودي خلال منافسات تصفيات كأس العالم بالرباط الخلفي، واحتاج إلى فترة علاجية طويلة امتدّت إلى أكثر من ٣ شهور، افتقد خلالها الهلال لخدمات النجم الدولي في المباريات.
كذلك كانسيلو الضيف الجديد للعيادة الطبية، أعلن نادي الهلال عن إصابته في العضلة الخلفية ويحتاج لفترة علاجية متوقعة تصل إلى ٨ أسابيع.