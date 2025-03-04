أمير منطقة المدينة المنورة يكرَّم الفائزين بجوائز مسابقة “منافس”

المدينة المنورة : البلاد

كرَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأميرُ سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أميرُ منطقةِ المدينةِ المنورة، 87 طالبًا وطالبةً من تعليم المنطقة، الفائزين بجوائز مسابقة “منافس” الوطنية للطلاب المتميزين، وذلك بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة، ناصر بن عبدالله العبدالكريم.

وهنَّأ سموُّ أميرِ منطقةِ المدينةِ المنورة الطلابَ والطالباتِ الفائزين وأولياء أمورهم، مشيدًا بإنجازاتهم، وحاثًّا إياهم على مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات في المنافسات التعليمية على المستويين المحلي والدولي.

وأعرب سموُّه عن تمنياته لهم بالتوفيق في مسيرتهم الدراسية، في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادةُ الرشيدةُ – أيدها الله – لقطاع التعليم وللطلاب المتميزين والموهوبين في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب مديرُ عامِّ التعليم بمنطقةِ المدينةِ المنورة عن شكره وتقديره لسموِّ أميرِ المنطقة على تكريمه للطلاب والطالبات الفائزين، مؤكدًا أن هذا التكريم يعدُّ دافعًا كبيرًا لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات والمراكز المتقدمة، كما أشار إلى أن جوائز “منافس” تسهم في نشر ثقافة التميز العلمي وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الطلاب والطالبات.

وقد حقق طلاب وطالبات تعليم المدينة المنورة عددًا من الجوائز ضمن مسارات المسابقة الخمسة، التي تشمل، التحصيل المعرفي، والعمل التطوعي، ومهارات المستقبل، وريادة الأعمال، والابتكار والموهبة العلمية، إلى جانب الاختبارات المحاكية والمعيارية على المستويات الوطنية والدولية.

وتُعدُّ جائزة “منافس” إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارةُ التعليم، في إطار الجوائز الداعمة لبرنامج تنمية القدرات البشرية، وتهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب المتميزين وقدراتهم، وتمكينهم من الابتكار وتصميم المشروعات الريادية وقيادة الأعمال التطوعية، بما يسهم في بناء وطن طموح واقتصاد مزدهر، كما تهدف إلى تشجيع التميز الأكاديمي، وتنمية الإبداع، وتحفيز التفكير النقدي، وتعزيز روح التنافس الإيجابي، إلى جانب تطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي.