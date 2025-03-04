أسواق المال تترقب نتائج “أرامكو السعودية”

البلاد – الرياض

تترقب أسواق المال إعلان “أرامكو السعودية” نتائجها المالية وتوزيعاتها النقدية السنوية للمساهمين، المقدرة بنحو 124 مليار دولار. وتدور التوقعات حول تسجيل “أرامكو” صافي أرباح يبلغ 94.43 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2024.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، تراجعت أرباح الشركة إلى 307.14 مليار ريال (بعد خصم حقوق الأقلية)، مقارنة بـ 349.89 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2023.

يذكر أن توزيعات أرباح “أرامكو” تتكون من جزئين: الأول دفعة أساسية بقيمة 20.3 مليار دولار ربع سنوية تم صرف حوالي 95 % منها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، وجزء مرتبط بالأداء بقيمة 10.8 مليار دولار لكل فصل . وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح “أرامكو” بنسبة 5.17 % في الربع الثالث من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 109.01 مليار ريال في الربع الثاني.