5 مطارات تتصدر مواعيد الرحلات

البلاد – الرياض

حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، المركز الأول في المواعيد ، لفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويًا، بنسبة التزام بلغت 81 %، وفق تقرير الهيئة العامة للطيران المدني بشأن الالتزام بأوقات الرحلات لشهر يناير.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على المركز الأول بنسبة 81 %، وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويًا، حصول مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 91 %.

وحصل مطار خليج نيوم الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًا، بنسبة التزام 97 %، وحقق مطار شرورة المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 97 %.

وبالنسبة لشركات الطيران، احتلت الخطوط الجوية السعودية المركز الأول بين الناقلات الوطنية بنسبة التزام 86 % في القدوم وبنسبة 88 % في المغادرة، كما حققت شركة طيران ناس نسبة التزام بلغت 71 % في القدوم و75 % في المغادرة، فيما حقق طيران أديل نسبة 80 % في القدوم و83 % في المغادرة.