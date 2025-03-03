4 مواجهات قوية في ختام الجولة 24 من يلو

العدالة يواجه الجبيل.. والحزم يستقبل أبها

محمود العوضي- جدة

تختتم غدًا الثلاثاء منافسات الجولة 24 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بإقامة 4 مباريات، تبدأ في العاشرة مساء، ويتوقع لها أن تشهد ندية وإثارة كبيرة.

العدالةx الجبيل

في الأحساء، يلتقي العدالة الوصيف برصيد 43 نقطة، منافسه فريق الجبيل الثالث عشر برصيد 25 نقطة. يسعى العدالة لحصد نقاط المواجهة؛ للاستمرار في وصافة الترتيب، خاصة بعد احتدام المنافسة على المركز الثاني بين العدالة والحزم والنجمة. أما الجبيل فلا سبيل أمامه إلا الفوز، إذا أراد الابتعاد عن مراكز الخطر.

الحزمx أبها

على ملعبه، يستقبل فريق الحزم الرابع برصيد 42 نقطة، نظيره أبها الحادي عشر بـ 31 نقطة. يأمل الحزم لاستعادة نغمة الانتصارات؛ للحفاظ على آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر لدوري روشن، أما أبها فيسعى للنقاط الثلاث لتحسين وضعه.

البكيرية يلتقي أحد.. وجدة يصطدم بالجبلين

الجبلينx جدة

يستضيف الجبلين السادس بـ 36 نقطة، فريق جدة السابع بـ 35 نقطة. حيث يسعى الفريقان للفوز، لإنعاش آمالهما في اللعب على” البلاي أوف” لتحديد الفريق الثالث الصاعد إلى روشن.

البكيريةx أحد

يحل فريق أحد الأخير بـ 12 نقطة ضيفًا على البكيرية الثامن برصيد 34 نقطة. يأمل البكيرية للعلامة الكاملة للاقتراب من مراكز المقدمة، أما أحد فسيسعى للفوز للتمسك بأمله الضعيف في النجاة من الهبوط.