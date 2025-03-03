15.3 مليار ريال فائض تجاري

البلاد – الرياض

كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تسجيل الميزان التجاري السعودي لفائض قدره 15.3 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2024.

وكان الميزان التجاري للمملكة سجل نموًا بنسبة 30 % في شهر أكتوبر ، بزيادة تجاوزت الـ 4 مليارات ريال، محققًا فائضًا بقيمة 20,769 مليار ريال، مقارنة بقيمة 15,999 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام، وفقًا للبيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية للمملكة ، ليبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 164,794 مليار ريال، والتي سجلت نموًا بنسبة 2 % بزيادة بلغت 2,594 مليار ريال، مقارنة بـ 162,200 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام.

وبلغت الصادرات السلعية ما قيمته 92,782 مليار ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 72,012 مليار ريال، وسجلت الصادرات السلعية الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 19,413 مليار ريال في أكتوبر شكلت ما نسبته21 % من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 5,968 مليارات ريال، ما نسبته 6.4% من إجمالي الصادرات.