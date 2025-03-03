126.9 مليار ريال فاتورة استهلاك

البلاد – الرياض

ارتفع إنفاق المستهلكين في المملكة إلى 126.9 مليار ريال خلال شهر يناير 2025، بنسبة 11% مقارنة بنحو 114.2 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2024 ، وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع بنسبة 8% لتصل إلى نحو 58.2 مليار ريال.

ويشمل الإنفاق الاستهلاكي مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية .

وحسب البيانات، تمت المبيعات خلال الشهر من خلال 938.5 مليون عملية، وعبر أكثر من مليوني جهاز ، فيما سجلت السحوبات النقدية ارتفاعا بنحو 4 % لتصل إلى نحو 47.8 مليار ريال، مقارنة بسحوبات يناير 2024.

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 20.9 مليار ريال، وبنسبة 45 %

وحسبما أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي ساما الشهرية، تمت هذه المبيعات من خلال 111.4 مليون عملية.