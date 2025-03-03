1.4 مليار دولار لإنشاء أربعة مراكز بيانات في السعودية

البلاد ــ جدة

في خطوة إستراتيجية لتعزيز ريادة المملكة العربية السعودية في القطاع الرقمي، أعلنت” الفنار العالمية للتطوير” استثمارًا بقيمة 1.4 مليار دولار؛ لإنشاء أربعة مراكز بيانات عالمية المستوى.

وستتوزع مراكز البيانات الجديدة في أربعة مواقع إستراتيجية في كل من الرياض والدمام؛ وهو ما يعزز من مكانة السعودية؛ بوصفها مركزًا رائدًا للبيانات، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع التحول الرقمي.

وستوفر هذه المراكز بنية تحتية رقمية متقدمة، تدعم تقنيات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وأمن البيانات، بما يخدم مختلف القطاعات؛ مثل التمويل، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية والابتكار التقني، كما ستسهم في استقطاب الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

ويأتي هذا الاستثمار في وقت يشهد فيه قطاع مراكز البيانات نموًّا غير مسبوق؛ إذ تواصل” الفنار العالمية للتطوير” دورها المحوري في دعم الاقتصاد الرقمي السعودي؛ لتمكين السعودية من استهلاك وتصدير الخدمات الرقمية.

ومن خلال بنية تحتية قابلة للتوسع، وعالية الكفاءة، ستسهم هذه المنشآت في تعزيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.