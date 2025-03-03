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1.4 مليار دولار لإنشاء أربعة مراكز بيانات في السعودية

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1446 هـ       3 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ جدة
في خطوة إستراتيجية لتعزيز ريادة المملكة العربية السعودية في القطاع الرقمي، أعلنت” الفنار العالمية للتطوير” استثمارًا بقيمة 1.4 مليار دولار؛ لإنشاء أربعة مراكز بيانات عالمية المستوى.
وستتوزع مراكز البيانات الجديدة في أربعة مواقع إستراتيجية في كل من الرياض والدمام؛ وهو ما يعزز من مكانة السعودية؛ بوصفها مركزًا رائدًا للبيانات، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع التحول الرقمي.
وستوفر هذه المراكز بنية تحتية رقمية متقدمة، تدعم تقنيات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وأمن البيانات، بما يخدم مختلف القطاعات؛ مثل التمويل، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية والابتكار التقني، كما ستسهم في استقطاب الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
ويأتي هذا الاستثمار في وقت يشهد فيه قطاع مراكز البيانات نموًّا غير مسبوق؛ إذ تواصل” الفنار العالمية للتطوير” دورها المحوري في دعم الاقتصاد الرقمي السعودي؛ لتمكين السعودية من استهلاك وتصدير الخدمات الرقمية.
ومن خلال بنية تحتية قابلة للتوسع، وعالية الكفاءة، ستسهم هذه المنشآت في تعزيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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