الرياضة

في “يلو”.. النجمة يحسم ديربي عنيزة.. والفيصلي ينتصر

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1446 هـ       3 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قفز فريق النجمة إلى المركز الثالث بدوري يلو، بعد تغلبه على منافسه فريق العربي بهدفين لهدف في ديربي عنيزة، في مباراة شهدت استحواذًا كبيرًا لفريق النجمة، قاده لحسم اللقاء، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة، فيما تجمد رصيد العربي عند 34 نقطة في المركز التاسع.

  وكسب الفيصلي منافسه الطائي بهدف نظيف، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر، وظل الطائي عند 38 نقطة في المركز الخامس.

أما ثالث اللقاءات، فقد جمع فريقي الزلفي والباطن وانتهى بفوز الزلفي بهدفين نظيفين؛ ليرفع الزلفي رصيده إلى 28 نقطة في المركز 12، بيتما ظل الباطن عند 25 نقطة في المركز 14.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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