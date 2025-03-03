في “يلو”.. النجمة يحسم ديربي عنيزة.. والفيصلي ينتصر

البلاد- جدة
قفز فريق النجمة إلى المركز الثالث بدوري يلو، بعد تغلبه على منافسه فريق العربي بهدفين لهدف في ديربي عنيزة، في مباراة شهدت استحواذًا كبيرًا لفريق النجمة، قاده لحسم اللقاء، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة، فيما تجمد رصيد العربي عند 34 نقطة في المركز التاسع.
وكسب الفيصلي منافسه الطائي بهدف نظيف، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر، وظل الطائي عند 38 نقطة في المركز الخامس.
أما ثالث اللقاءات، فقد جمع فريقي الزلفي والباطن وانتهى بفوز الزلفي بهدفين نظيفين؛ ليرفع الزلفي رصيده إلى 28 نقطة في المركز 12، بيتما ظل الباطن عند 25 نقطة في المركز 14.
🔚 نهاية المباراة#العربي 1️⃣#النجمة 2️⃣
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#العربي_النجمة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/ZHCxrQEuT2
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 2, 2025