في ذهاب دور الـ 16 لأبطال نخبة آسيا.. النصر في اختبار الاستقلال الإيراني

هلال سلمان- جدة

ينطلق اليوم دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بمباراتين؛ حيث يحل فريق النصر ضيفًا على الاستقلال الإيراني في الـ 6:30 مساء على استاد أزادي في طهران، فيما يلعب الوصل الإماراتي مع السد القطري في الـ 9 مساء.

وقرر مدرب النصر، الإيطالي ستيفانو بيولي، عدم إشراك نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء اليوم، وإراحته للقاء الإياب الذي سيقام في الرياض الأسبوع المقبل.

وبذلك ينضم رونالدو إلى عدد من اللاعبين الغائبين عن مباراة الليلة، وهم الإسباني إيمريك لابورت، والبرتغالي أوتافيو، بالإضافة إلى علي لاجامي وسلطان الغنام وعبدالله الخيبري وعبدالرحمن غريب.

وسيعتمد بيولي على كل من: الحارس البرازيلي بينتو والفرنسي محمد سيماكان والكرواتي بروزوفيتش والكولومبي دوران والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي أنجيلو.

ويقود اللقاء الحكم العماني أحمد الكاف، وسبق للفريقين أن تواجها في دور المجموعات؛ حيث فاز النصر بهدف دون مقابل في دبي.

وكان النصر قد حصل في مرحلة الدوري على المركز الثالث برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، فيما نال الاستقلال المركز السادس برصيد 9 نقاط.

من جهته، يسعى الاستقلال لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه وبين جماهيره، قبل خوض لقاء الإياب في الرياض، ويقوده المدرب سهراب بختيار زاده، الذي يعتمد على مجموعة من المحترفين؛ أبرزهم الفرنسي غايل كاكوتا والبرازيلي رافايل سيلفا والغابوني ديدييه ندونغ، ولاعب النصر السابق، الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، بالإضافة إلى رامين رضائيان ومحمد أزادي وعلي رضا كشكي.