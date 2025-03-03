في ختام الجولة 23 من دوري روشن.. الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الأخدود

محمود العوضي- جدة

تصوير- زياد القحطاني

فرض فريق الأخدود التعادل على مضيفه فريق الاتحاد، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في ختام منافسات الجولة 23 من دوري روشن للمحترفين.

أحرز حسام عوار هدف الاتحاد في الدقيقة 39، وتعادل الأخدود بهدف قاتل في الدقيقة 90+7 عن طريق باسوجوج.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 57 في صدارة الترتيب، بفارق 6 نقاط عن نظيره الهلال صاحب المركز الثاني، بينما بات رصيد الأخدود 17 نقطة في المركز السابع عشر.

كما حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الرائد مع الاتفاق. أحرز ماتياس نورمان هدف الرائد في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، ورد عبدالله الخطيب بهدف التعادل للاتفاق في الدقيقة 90+9؛ ليرتفع رصيد الاتفاق إلى 32 نقطة بالمركز السابع، والرائد إلى 18 نقطة في المرتبة السادسة عشرة.

ولحساب الجولة نفسها، حقق القادسية فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الرياض بهدف نظيف. سجل هدف المباراة الوحيد عبدالعزيز العثمان في الدقيقة 90+1؛ ليرفع القادسية رصيده بعد الفوز إلى 50 نقطة محتلاً المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الرياض عند 30 نقطة في المركز التاسع.