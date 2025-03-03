فتح التقديم عليها 7 رمضان.. 10 آلاف وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني

البلاد – الرياض

أعلنت وزارة التعليم فتح التقديم على 10,494 وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد المكاني في جميع الإدارات العامة للتعليم، للعام الدراسي 1447هـ، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، وذلك لجميع الخريجين ووفق تخصصات محددة لسد الاحتياج.

ويبدأ التقديم على الوظائف التعليمية يوم الجمعة المقبل للمتقدمين، وينتهي الأربعاء 12 رمضان، وللمتقدمات يوم الجمعة 14 رمضان، وينتهي الأربعاء 19 رمضان، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

تأتي الوظائف التعليمية المعلنة على رتبة (معلم ممارس) في عددٍ من التخصصات؛ بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة، وسيتم إعلان الترشيح المبدئي يوم الأحد 23 رمضان، وإجراء المقابلات الشخصية، ومطابقة الوثائق لشغل الوظـائف التعليمية الثلاثاء 01 ذو القعدة، وذلك في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشيحهم عليها، فيما ستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات يوم الأحد 02 صفر 1447هـ، بعد استيفاء مسوغات ومتطلبات اجتياز شغل الوظيفة؛ وفق الإجراءات المعتمدة لدى الإدارات العامة للتعليم. وتعتمد المفاضلة النهائية بين المرشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، التي تتضمن: المعدل التراكمي 10 %، وأقدمية التخرّج 10 %، ودرجة اختبار الرخصة المهنية للعام 30 %، ودرجة اختبار الرخصة المهنية للتخصص 50 %.