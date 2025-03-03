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رسالة تتسبب باحتجاز رئيس شركة في تركيا

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1446 هـ       3 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ وكالات
احتجزت الشرطة التركية جيم كوكسال، الرئيس التنفيذي لشركة “زورلو” القابضة، في إطار التحقيق بشأن رسالة عبر البريد الإلكتروني الداخلي للشركة أرسلها للعاملين، قال فيها:” إن بداية شهر رمضان ليست ضمن قائمة الأيام، التي تحتفل بها الشركة بصورة مؤسسية”. وفي التفاصيل، فإن هذه الرسالة كانت ردًا على رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها إرغون غولر، الرئيس التنفيذي لشركة “فيستيل إلكترونيك” التابعة لمجموعة “زورلو”، إلى العاملين في الشركة؛ لتهنئتهم بمناسبة بداية شهر رمضان.
وبدأت النيابة العامة في إسطنبول التحقيق في هذا الأمر، بعد أن انتشرت صور لرسائل البريد الإلكتروني للرئيسين التنفيذيين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت النيابة كوكسال بمنع الموظفين من” ممارسة حرية الاعتقاد والفكر والرأي” خلال شهر رمضان.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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