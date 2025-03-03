الرياضة ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا2.. التعاون في ضيافة تراكتور الإيراني

البلاد- جدة

يسعى فريق التعاون، لمواصلة مامرته القارية، عندما يتواجه خارج ملعبه مع تراكتور الإيراني غدًا الثلاثاء، على ستاد ياديغار إمام في تبريز، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 2024-2025. يدخل التعاون اللقاء، بهدف تسجيل نتيجة إيجابية تساعده في لقاء العودة، يوم الثلاثاء المقبل 11 مارس على ستاد وولفز بارك في بريدة. ويتأهل الفائز من هذه المقابلة، ليلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من لقاء شباب الأهلي الإماراتي، ومواطنه الشارقة، اللذين يتقابلان يوم الأربعاء في دبي. وكان التعاون تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة للخالدية البحريني، و9 للقوة الجوية العراقي، ولا شيء لألتين أسير التركماني، ثم فاز في دور الـ16 على الوكرة القطري بفارق ركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. في المقابل، تصدر تراكتور ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 4 نقاط للوكرة القطري، و3 لرافشان الطاجيكي، وفاز في دور الـ16 على الخالدية البحريني 5-4 في مجموع المباراتين. وتقام مواجهات الدور قبل النهائي خلال أبريل القادم، على أن تجري المباراة النهائية يوم 17 مايو.