ذهاب ثمن نهائي نخبة آسيا.. النصر يتعادل مع استقلال طهران سلبيًا

سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على لقاء فريق النصر مع مستضيفه فريق استقلال طهران الإيراني، الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على استاد آزادي، ضمن ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.
كان النصر هو الأخطر والأكثر استحواذًا على الكرة، وقد هدد مرمى الفريق الإيراني على مدار شوطي المباراة، ولكنه افتقد للتوفيق بجانب غياب التركيز عن لاعبيه، الأمر الذي حرمه من الوصول إلى الشباك وتحقيق الفوز.
عانى النصر خلال مواجهة الاستقلال من عدة غيابات؛ على رأسها البرتغالي رونالدو؛ بسبب الإجهاد، بجانب أوتافيو وعلي لاجامي وسلطان الغنام ولابورت وعبد الله الخيبري؛ بسبب الإصابة.
تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الاثنين المقبل 10 مارس، على ملعب الأول بارك في الرياض. وكان الفريقين تقابلا خلال مرحلة الدوري، حيث انتهت المباراة بفوز النصر 1-0 في دبي.
يذكر أن الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة ستقام بنظام التجمع، اعتبارًا من ربع النهائي، وذلك في مدينة جدة.
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