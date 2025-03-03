جامعة جدة تدشن شعلة الأولمبياد الرياضي للمرة الأولى على مستوى الجامعات السعودية

جدة – البلاد-

تحت رعاية رئيس جامعة جدة المكلف، الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، دشنت الجامعة شعلة أولمبياد جامعة جدة الرياضي- الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية- ويهدف هذا الحدث الاستثنائي إلى تعزيز الرياضة الجامعية، وتطوير مهارات الطلاب الرياضية، وخلق بيئة تنافسية تتماشى مع مستهدفات وزارة التعليم، وأهداف الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية.

ويأتي هذا الأولمبياد في إطار إستراتيجية جامعة جدة الرامية إلى تمكين الرياضيين، وتعزيز التنافس الرياضي، وإعداد جيل رياضي متميز قادر على المنافسة في مختلف المحافل. كما يمثل نقطة تحول في المشهد الرياضي الجامعي، حيث يقدم للطلاب فرصة غير مسبوقة للمشاركة في منافسات رياضية ذات طابع احترافي، تسهم في تطوير مهاراتهم وتنمية روح التحدي والعمل الجماعي لديهم.

وقد شهد حفل التدشين توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجامعة وعدد من الاتحادات الرياضية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك، ودعم الأنشطة الرياضية الجامعية، وفتح آفاق جديدة للطلاب لخوض بطولات ومسابقات على المستويات المحلية والدولية.

ويُنتظر أن يشهد الأولمبياد مشاركة واسعة من الطلاب في مختلف الألعاب الرياضية، ما يعزز التفاعل الجامعي، ويعكس التزام جامعة جدة بتحقيق الريادة في مجال الرياضة الجامعية على مستوى المملكة.