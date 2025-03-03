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توقيف يابانية نسيت طفلتها في متجر

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1446 هـ       3 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ وكالات
ألقت الشرطة اليابانية في مدينة ساكوراي بمحافظة نارا، القبض على امرأة- 34 عامًا- لنسيانها طفلتها البالغة من العمر6 سنوات في متجر يعمل على مدار 24 ساعة.
وأفادت الشرطة أن المرأة، التي تعمل ممرضة في مدينة كيزوغاوا بمحافظة كيوتو، نسيت ابنتها، واتصل أحد موظفي المتجر بالشرطة؛ للإبلاغ عن وجود طفلة تتجول بمفردها دون مرافق معها.
واصطحبت الشرطة الطفلة إلى المركز للاعتناء بها، وكانت بصحة جيدة، ولم تصب بأذى، وبمراجعة كاميرات المراقبة التلفزيونية، وجدوا أن الأم دخلت المتجر برفقة ابنتها، وغادرته من دونها.
وخلال التحقيق، ذكرت الأم أنها تشاجرت مع زوجها في ذلك اليوم، وكانت شديدة الغضب جراء ما حدث، لدرجة أنها نسيت ابنتها بالمتجر، وغادرت من دونها. وعلى ضوء هذه الحيثيات فرضت الشرطة غرامة على الأم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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