توقيف يابانية نسيت طفلتها في متجر

البلاد ــ وكالات

ألقت الشرطة اليابانية في مدينة ساكوراي بمحافظة نارا، القبض على امرأة- 34 عامًا- لنسيانها طفلتها البالغة من العمر6 سنوات في متجر يعمل على مدار 24 ساعة.

وأفادت الشرطة أن المرأة، التي تعمل ممرضة في مدينة كيزوغاوا بمحافظة كيوتو، نسيت ابنتها، واتصل أحد موظفي المتجر بالشرطة؛ للإبلاغ عن وجود طفلة تتجول بمفردها دون مرافق معها.

واصطحبت الشرطة الطفلة إلى المركز للاعتناء بها، وكانت بصحة جيدة، ولم تصب بأذى، وبمراجعة كاميرات المراقبة التلفزيونية، وجدوا أن الأم دخلت المتجر برفقة ابنتها، وغادرته من دونها.

وخلال التحقيق، ذكرت الأم أنها تشاجرت مع زوجها في ذلك اليوم، وكانت شديدة الغضب جراء ما حدث، لدرجة أنها نسيت ابنتها بالمتجر، وغادرت من دونها. وعلى ضوء هذه الحيثيات فرضت الشرطة غرامة على الأم.