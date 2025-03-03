المملكة تحقق اكتفاءً ذاتياً من لحوم الدواجن بنسبة 72%

الرياض : البلاد

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن لحوم الدواجن تُعد من الركائز الأساسية على موائد شهر رمضان المبارك، حيث سجل الإنتاج المحلي أكثر من مليون طن، مما يعكس وفرة المنتج الوطني وقدرته على تلبية الطلب المحلي، إلى جانب تحقيق فائض يعزز من إمكانيات التصدير إلى مختلف دول العالم، ويسهم في دعم الأمن الغذائي بالمملكة.

وأوضحت خلال حملة “سفرتنا من أرضنا”، التي أطلقتها تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك 1446هـ؛ لتشجيع استهلاك المنتجات الغذائية المحلية خلال الشهر الفضيل، أن المملكة حققت اكتفاءً ذاتيًا من لحوم الدواجن بنسبة (72%)، مما يعزز مكانتها كإحدى الدول المُساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدةً بالتزامها في تطوير قطاع الدواجن عبر دعم الاستثمارات المحلية، وتحفيز الإنتاج المستدام؛ لتحقق وفرة تُسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وفق مستهدفات رؤية 2030.

وفي ظل زيادة الطلب على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان، أبانت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع الشركات الوطنية لضمان استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد، وذلك من خلال مراقبة الإنتاج والتأكد من توفر كميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، مشيرةً إلى أن الوزارة تُكثف جهودها الرقابية عبر تنفيذ جولات ميدانية مستمرة؛ تهدف إلى متابعة التزام الأسواق والموردين بالمعايير الصحية والبيئية، وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.

وشددت على ضرورة الحفاظ على النعمة والحد من الهدر الغذائي، مشيرةً إلى التزامها بدعم مبادرات حفظ النعمة من خلال حملات توعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، والتعاون مع الجمعيات الخيرية لضمان إيصال الفائض من الغذاء إلى الأسر المحتاجة، تماشيًا مع الإستراتيجيات الوطنية الرامية إلى الحد من الهدر وتحسين كفاءة الاستهلاك.

كما تواصل الوزارة دعم المزارعين والمنتجين المحليين عبر حملتها؛ بهدف تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع معايير الجودة والسلامة الغذائية، مما تتضمن استمرارية وفرة المنتجات خلال الشهر الكريم، مبيّنة أن هذه الجهود في إطار التزامها في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.