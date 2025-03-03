القادسية يصعق الرياض ويقترب من وصافة” روشن”

البلاد- جدة

حقق فريق القادسية فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الرياض بهدف نظيف، في المباراة التي جرت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

لعب الرياض بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد كوناتي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 63 من عمر المواجهة.

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب القادسية عبدالعزيز العثمان في الدقيقة 90+1. وتمكن القادسية من استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة بالأربعة في لقاء الجولة الماضية أمام الأهلي.

ورفع القادسية رصيده بعد الفوز إلى 50 نقطة محتلاً المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، وفي المقابل تجمد رصيد الرياض عند 30 نقطة في المركز التاسع.