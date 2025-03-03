الرئيسية
/
/
/
/
/
القادسية يصعق الرياض ويقترب من وصافة” روشن”
الرياضة

القادسية يصعق الرياض ويقترب من وصافة” روشن”

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1446 هـ       3 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق القادسية فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الرياض بهدف نظيف، في المباراة التي جرت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

لعب الرياض بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد كوناتي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 63 من عمر المواجهة.

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب القادسية عبدالعزيز العثمان في الدقيقة 90+1. وتمكن القادسية من استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة بالأربعة في لقاء الجولة الماضية أمام الأهلي.

ورفع القادسية رصيده بعد الفوز إلى 50 نقطة محتلاً المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، وفي المقابل تجمد رصيد الرياض عند 30 نقطة في المركز التاسع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *