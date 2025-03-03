السجن لـ «حمو بيكا» بتهمة حيازة سلاح

البلاد ــ جدة

أصدرت محكمة قصر النيل في مصر حكمًا بمعاقبة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 500 جنيه، بتهمة حيازة سلاح أبيض.

تعود القضية إلى شهر ديسمبر الماضي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من إيقافه بعد اتهامه بحيازة سلاح أبيض، في منطقة الزمالك بالقاهرة.كما أظهرت التحريات الأولية أن المطرب كان هاربًا من تنفيذ 3 أحكام قضائية ضده، وهو ما يضاف إلى ملفه القانوني.

وقد باشرت نيابة قصر النيل بعدها التحقيق مع بيكا، وأصدرت قرارا بإحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمًا بالسجن ضده لمدة عام. يشار إلى أنه في وقت سابق، أقام مودي المهرجانات بيكا، حفلًا يحمل اسم« وش غضب» عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية دون تصريح، ما دفع نقابة المهن الموسيقية لتحرير محضر ضده، فتم ضبطه في حينه بعد إقامة الحفل.