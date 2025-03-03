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السجن لـ «حمو بيكا» بتهمة حيازة سلاح

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1446 هـ       3 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ جدة
أصدرت محكمة قصر النيل في مصر حكمًا بمعاقبة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 500 جنيه، بتهمة حيازة سلاح أبيض.
تعود القضية إلى شهر ديسمبر الماضي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من إيقافه بعد اتهامه بحيازة سلاح أبيض، في منطقة الزمالك بالقاهرة.كما أظهرت التحريات الأولية أن المطرب كان هاربًا من تنفيذ 3 أحكام قضائية ضده، وهو ما يضاف إلى ملفه القانوني.
وقد باشرت نيابة قصر النيل بعدها التحقيق مع بيكا، وأصدرت قرارا بإحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمًا بالسجن ضده لمدة عام. يشار إلى أنه في وقت سابق، أقام مودي المهرجانات بيكا، حفلًا يحمل اسم« وش غضب» عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية دون تصريح، ما دفع نقابة المهن الموسيقية لتحرير محضر ضده، فتم ضبطه في حينه بعد إقامة الحفل.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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