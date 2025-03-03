التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد والاتفاق

البلاد- جدة

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الرائد ضد الاتفاق، التي اُقيمت مساء الأحد بالجولة 23 من دوري روشن السعودي.

تكفل ماتياس نورمان بتسجيل هدف الرائد مع حلول الدقيقة 64 من عمر اللقاء، ورد عبدالله الخطيب بهدف التعادل للاتفاق في الدقيقة 90+9.

ورفع التعادل رصيد الاتفاق إلى 32 نقطة ليحتل المركز السابع في ترتيب دوري روشن، ورفع الرائد رصيده إلى 18 نقطة في المرتبة السادسة عشرة.