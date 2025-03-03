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«الترفيه» تطلق هوية عيد الفطر

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1446 هـ       3 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إطلاق هوية عيد الفطر، تحت شعار” فعاليات العيد والفرحة تزيد”، داعيةً للاستعداد لاحتفالات العيد، وفعالياته المتنوعة في مختلف مناطق المملكة.وكانت الهيئة قد جددت التأكيد على ضرورة الاطّلاع على الأنظمة واللوائح المعتمدة، حيث تتضمن الإرشادات والمعايير التي تساهم في تنظيم فعاليات مميزة وآمنة للجميع. يذكر أن اسم هيئة الترفيه، بات حاضرًا بقوة في سجل” غينيس” عبر سلسلة من النجاحات، التي شملت مختلف مجالات الترفيه والإبداع، مسجلًا بذلك ريادة عالمية، تعزز مكانة المملكة؛ كمركز للتميز والإلهام.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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