«الإعلام» تكرم الفائزين بجائزة التميز الاثنين المقبل

البلاد ــ الرياض

تستعد وزارة الإعلام الاثنين المقبل، 10 مارس 2025؛ إقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة التميّز الإعلامي في نسختها الخامسة، بالشراكة مع برنامج” تنمية القدرات البشرية”- أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتُكرِّم الجائزة المؤسسات والشخصيات ذات البصمة البارزة إعلاميًّا في مختلف المجالات، وذات الجهود النوعية المشهودة في مجالات الإعلام. وضمت النسخة الخامسة من جائزة التميُّز الإعلامي 10 مسارات هي؛ الصورة الفوتوغرافية، والمقال الصحفي، والحوار الصحفي، والفيديو الإبداعي، والمنتج التلفزيوني، والأغنية الوطنية، والإذاعة، والبودكاست، والتغطية الرقمية لموسم حج 1445، وأفضل حساب مؤثر.

يُذكر أن الجائزة ركزت في عام 2024 على تعزيز قيمتي الانتماء الوطني، والإيجابية والمرونة، وتهدف إلى تحفيز الإبداع الإعلامي لدى مختلف المؤسسات والأفراد، وتشجيعهم على المشاركة بأعمال إعلامية وطنية، وتقوية الحس الإبداعي لدى المواطنين والمقيمين، وإذكاء روح التنافس بين المبدعين، إلى جانب تدعيم المنتجات الإعلامية الوطنية، وتكريم المؤسسات والشخصيات المختلفة.