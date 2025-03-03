الأمير فيصل بن سلمان يدشن حملة “أجر غير ممنون”

الرياض : البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس نظارة وقف الشفاء الصحي، حملة صندوق الشفاء الصحي الاستثماري الوقفي، تحت شعار “أجر غير ممنون”، خلال شهر رمضان، التي تهدف إلى تحفيز الأفراد والجهات والمانحين إلى البذل والعطاء والإحسان في شهر الخير، من خلال التبرع للصندوق الوقفي التابع لوقف الشفاء الصحي، الذي خصصت عوائده لعلاج المرضى الأشد احتياجًا ممن لا تنطبق عليهم أهلية العلاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

ويهدف “الصندوق” إلى تقديم الخدمات الاستشارية الطبية للمرضى المحتاجين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوفير الاحتياجات التنموية والصحية في المنطقتين، بما في ذلك تغطية الخدمات الصحية، والتوعية الصحية، وتأسيس وتطوير المؤسسات الصحية، إضافة إلى دعم “الصندوق” للمشاريع والبرامج التنموية والتطويرية المخصّصة لبناء مجتمع صحي وحيوي، ويمكن للمتبرّعين بذل عطاءاتهم للمرضى الأشد احتياجًا باستخدام عدة طرق تبرُّع مختلفة يوفّرها الوقف عبر موقعه الإلكتروني: www.alshefa.sa .

وقال نائب رئيس مجلس نظارة وقف الشفاء الصحي، الدكتور بندر بن محمد حجار , في تصريح بمناسبة انطلاق الحملة: “نحن في دولة تحفز على فعل الخير، وقيادتنا الحكيمة -أيدها الله- مثال للبذل والعطاء في مختلف ميادين العمل الخيري، وأن العمل الخيري والإنساني من القيم الإسلامية الأصيلة في مجتمعنا، وهذا العطاء الذي نلمسه دومًا من كبار المتبرعين وأفراد المجتمع يؤكد على قيم التلاحم والتعاضد لدى أفراد مجتمعنا، وهذا العطاء لصندوق الشفاء الصحي الوقفي يحقق أثرًا متنوعًا ومستدامًا للمستفيدين وذويهم من الفئات الأشد احتياجًا من ضيوف الحرمين الشريفين ومجاوريهما كما أن العطاء فيه بركةٌ وأثرٌ يعود على المتبرعين في الدنيا والآخرة”.

مما يذكر أن صندوق الشفاء الصحي الوقفي يعد وقفًا صحيًا مرخصًا من الهيئة العامة للأوقاف، وهو صندوق استثماري وقفي تصرف عوائده على المشاريع الصحية المختلفة للوقف، وبإشراف من هيئة السوق المالية، ويدار من قبل الراجحي المالية، ويُعد الصندوق متوافقًا مع المعايير الإسلامية ومعتمدًا من اللجنة الشرعية.