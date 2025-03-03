الرياضة

الأخدود يفرض التعادل على الاتحاد بهدف قاتل

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1446 هـ       3 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- زياد القحطاني

تعادل فريق الاتحاد، مع نظيره الأخدود، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن للمحترفين.

أحرز حسام عوار الهدف الأول لنادي الاتحاد في الدقيقة 39 . وتعادل الأخدود بهدف قاتل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة، عن طريق باسوجوج.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 57 في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق 6 نقاط عن نظيره الهلال صاحب المركز الثاني، بينما بات رصيد الأخدود 17 نقطة في المركز السابع عشر.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للإسباني أوناي هيرنانديز، لاعب نادي الاتحاد، المنضم من صفوف نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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