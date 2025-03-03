الأخدود يفرض التعادل على الاتحاد بهدف قاتل

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
تعادل فريق الاتحاد، مع نظيره الأخدود، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن للمحترفين.
أحرز حسام عوار الهدف الأول لنادي الاتحاد في الدقيقة 39 . وتعادل الأخدود بهدف قاتل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة، عن طريق باسوجوج.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 57 في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق 6 نقاط عن نظيره الهلال صاحب المركز الثاني، بينما بات رصيد الأخدود 17 نقطة في المركز السابع عشر.
وشهدت المباراة المشاركة الأولى للإسباني أوناي هيرنانديز، لاعب نادي الاتحاد، المنضم من صفوف نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
الأخدود يخرج من ملعب الإنماء بنقطة✅
🎙️ الأهداف بصوت عبدالله المحيسن#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/KeSnmFL4Dw
— SSC (@ssc_sports) March 2, 2025