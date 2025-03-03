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ابن كمي نائباً لمدير عام قناتي «العربية» و «الحدث»

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1446 هـ       3 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ جدة
كشفت شبكة” العربية الإخبارية” عن تعيين الإعلامي والصحفي السعودي زيد فيصل بن كمي نائبًا لمدير عام قناتي العربية والحدث، في خطوة تعكس التزام القناة بتعزيز الأداء التحريري، وتطوير إستراتيجياتها الإعلامية؛ وفق أعلى المعايير المهنية.
ويُعد ابن كمي من الصحافيين السعوديين البارزين، حيث بدأ مسيرته الإعلامية عام 2000 كمراسل وصحفي متنقل بين الصحافة المكتوبة والمرئية، ما أكسبه خبرة واسعة في مختلف أشكال العمل الإعلامي.
وشغل عدة مناصب قيادية في مؤسسات إعلامية مرموقة، حيث تم تعيينه مديرًا لتحرير صحيفة” الشرق الأوسط” في السعودية، قبل أن ينتقل إلى لندن عام 2015؛ لتولي منصب مساعد رئيس التحرير. وفي عام 2024، أصدرت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام قرارًا بتعيينه نائبًا لرئيس التحرير، ما عزز من دوره في تطوير المحتوى التحريري، وإدارة الفرق الصحفية على المستويين الإقليمي والدولي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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