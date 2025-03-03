ابن كمي نائباً لمدير عام قناتي «العربية» و «الحدث»

البلاد ــ جدة

كشفت شبكة” العربية الإخبارية” عن تعيين الإعلامي والصحفي السعودي زيد فيصل بن كمي نائبًا لمدير عام قناتي العربية والحدث، في خطوة تعكس التزام القناة بتعزيز الأداء التحريري، وتطوير إستراتيجياتها الإعلامية؛ وفق أعلى المعايير المهنية.

ويُعد ابن كمي من الصحافيين السعوديين البارزين، حيث بدأ مسيرته الإعلامية عام 2000 كمراسل وصحفي متنقل بين الصحافة المكتوبة والمرئية، ما أكسبه خبرة واسعة في مختلف أشكال العمل الإعلامي.

وشغل عدة مناصب قيادية في مؤسسات إعلامية مرموقة، حيث تم تعيينه مديرًا لتحرير صحيفة” الشرق الأوسط” في السعودية، قبل أن ينتقل إلى لندن عام 2015؛ لتولي منصب مساعد رئيس التحرير. وفي عام 2024، أصدرت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام قرارًا بتعيينه نائبًا لرئيس التحرير، ما عزز من دوره في تطوير المحتوى التحريري، وإدارة الفرق الصحفية على المستويين الإقليمي والدولي.