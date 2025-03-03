إيلون ماسك يكشف عن ابنه رقم 14

البلاد ــ وكالات

توسعت عائلة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من الأطفال مرة أخرى، بعدما أكد وصول ابن جديد يدعى سيلدون ليكيرغوس.

ويُعد هذا الطفل هو الرابع عشر له، والرابع الذي أنجبه من شيفون زيليس، وهي مديرة كندية في شركة« نيو راليك»، وهي شركة ماسك التي تعمل في مجال التكنولوجيا العصبية- بحسب ما نشرت صحيفة «تليجراف».والملياردير ماسك، صنع لنفسه سمعة في إعطاء أطفاله أسماء غير تقليدية للغاية، بمن في ذلك «إكسا دارك سيديريل»، و«سترايدر»، و«آزور» و«إكس».

وأعلنت شيفون عن ولادة الطفل على منصة «إكس»، وكشفت أيضاً عن اسم ثالث أطفالهما، الذي كان غير معروف حتى الآن.

يذكر أن ماسك البالغ من العمر 53 عامًا، وصف انخفاض معدلات الولادة، بأنه أكبر خطر يواجهه الإنسان حتى الآن. ووُلد أطفاله من ثلاث نساء على الأقل: زيليس، وعازفة الموسيقى الكندية إليكتروبوب غرايمز، التي يُعرف اسمها الحقيقي بـ كلير بوشيه، وزوجته السابقة، الكاتبة جاستين ويلسون.