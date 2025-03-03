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إيلون ماسك يكشف عن ابنه رقم 14

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1446 هـ       3 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ وكالات
توسعت عائلة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من الأطفال مرة أخرى، بعدما أكد وصول ابن جديد يدعى سيلدون ليكيرغوس.
ويُعد هذا الطفل هو الرابع عشر له، والرابع الذي أنجبه من شيفون زيليس، وهي مديرة كندية في شركة« نيو راليك»، وهي شركة ماسك التي تعمل في مجال التكنولوجيا العصبية- بحسب ما نشرت صحيفة «تليجراف».والملياردير ماسك، صنع لنفسه سمعة في إعطاء أطفاله أسماء غير تقليدية للغاية، بمن في ذلك «إكسا دارك سيديريل»، و«سترايدر»، و«آزور» و«إكس».
وأعلنت شيفون عن ولادة الطفل على منصة «إكس»، وكشفت أيضاً عن اسم ثالث أطفالهما، الذي كان غير معروف حتى الآن.
يذكر أن ماسك البالغ من العمر 53 عامًا، وصف انخفاض معدلات الولادة، بأنه أكبر خطر يواجهه الإنسان حتى الآن. ووُلد أطفاله من ثلاث نساء على الأقل: زيليس، وعازفة الموسيقى الكندية إليكتروبوب غرايمز، التي يُعرف اسمها الحقيقي بـ كلير بوشيه، وزوجته السابقة، الكاتبة جاستين ويلسون.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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