أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل المهنئين بشهر رمضان

المدينة المنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في القصر الحكومي، عددًا من أصحاب الفضيلة والمعالي، والمشايخ، والأهالي، ومديري الجهات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وجمعًا من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.

وبادل سموه الحضور التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيد الشهر الكريم على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأكد أمير المدينة المنورة، أهمية ترجمة العناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة – أيدها الله – لزوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان وتحقيق أقصى درجات الراحة والأمن والطمأنينة ليتمكن المصلين من أداء صلواتهم بيسر وسهولة وسط منظومة الخدمات المميزة التي وفرتها الدولة، مثمنًا سموه لجميع الجهات، الأعمال التي تقوم بها التي تتطلب مضاعفة الجهود في خدمة المصلين والزوار, سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية باليُمن والبركات.