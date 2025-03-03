أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل

الرياض : البلاد

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لهطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة وبحرة والجموم ورابغ وخليص والكامل والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة، ومتوسطة لتشمل جدة والليث والقنفذة، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وضرما والمزاحمية وحريملاء والخرج والدلم والحريق وحوطة بني تميم ومرات وعفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح والرين وثادق.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والشرقية والحدود الشمالية والجوف والباحة وعسير ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.