منظومة متكاملة لخدمة المصلين والزوار بالمسجد النبوي

البلاد ــ المدينة المنورة

استعدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ وسط منظومة خدمات متكاملة.

حيث تولي الهيئة جل عنايتها واهتمامها بزوار مسجد الرسول- صلى الله عليه وسلم- كما حرصت على تجهيز وتهيئة جميع المواقع بالمسجد النبوي لأداء الصلاة وزيارة الروضة الشريفة والسلام على النبي- عليه الصلاة والسلام- وصاحبيه- رضي الله عنهما- وسفر إفطار الصائمين.

وخصصت الهيئة 161 سيارة نظافة لغسل الأرضيات في المسجد النبوي، ويبلغ عدد مصابيح الإنارة في المسجد النبوي 138.560، مع وجود 6060 مكبر صوت، ومن الجانب التوعوي وفرت الهيئة 114 شاشة إلكترونية موزعة في المسجد النبوي وساحاته لنشر المحتوى على مدار 24 ساعة، وهيأت دورات المياه للزوار التي يبلغ عددها 2782، بالإضافة لـ180 سلمًا كهربائيًا و25 مصعدًا، و300 عربة متحركة، وتوفير 30 ألف كرسي لكبار السن، وفي جانب التطهير يبلغ عدد غسيل وتعقيم المسجد 5 مرات يوميًا بالإضافة لتبخير المسجد النبوي 4 مرات يوميًا، ويبلغ عدد السجاد 27 ألف سجادة.

كما تم تخصيص دورات مياه جديدة بالساحات الغربية وتطوير أنظمة للصوت بالمسجد النبوي، إضافة إلى جاهزية مراكز الخدمات الشاملة وجاهزية مركز ضيافة الأطفال بالساحة الشمالية.