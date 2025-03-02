خبراء تغذية: أطعمة تساعد على الشبع خلال الشهر الفضيل

البلاد ــ جدة

أكد عدد من خبراء التغذية أن جسم الصائم بحتاج،خلال شهر رمضان إلى أغذية تمنحه شعوراً بالشبع لفترات طويلة، مع تحسين حالته المزاجية لمواجهة ساعات الصيام، لافتين إلى أن هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في ذلك، مثل الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70 % على الأقل من الكاكاو، إذ تحفز إنتاج هرمون الإندورفين المعروف بـ”هرمون السعادة”. كما أن تناول المكسرات، وخاصة الجوز واللوز، يمنح إحساساً بالشبع، لكونها غنية بأحماض أوميغا-3 والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لمحاربة التوتر وتحسين المزاج.

وأضافوا أن الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل، تعد مصدراً مهماً للبروتينات، فضلاً عن احتوائها على أحماض أوميغا-3 التي تقلل من التوتر. كما أن تناول الموز يساعد في تحسين المزاج، بفضل غناه بالكربوهيدرات التي تعزز امتصاص الجسم للتربتوفان، وهو حمض أميني يلعب دوراً في إنتاج السيروتونين، الذي يحسن الحالة المزاجية.

كما أن التوت من الفواكه الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد الجسم في مقاومة التوتر. كما أن الخضروات الورقية، مثل السبانخ والملفوف، إلى جانب منتجات الحليب المخمر، تحفز إنتاج السيروتونين والإندورفين الضروريين لتحسين المزاج.

ولتجنب الشعور بالجوع أثناء الصيام، ينصح خبراء التغذية بتناول أطعمة غنية بالدهون المفيدة والبروتينات خلال وجبة السحور، مثل المكسرات، ومنتجات الألبان، والبيض، واللحوم البيضاء. كما يُوصى بتناول التمر كمصدر غني بالكربوهيدرات والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة طوال اليوم.