الإقتصاد

تسليم 330 وحدة سكنية بتمويل سعودي في تونس

صحيفة البلادaccess_time3 / رمضان / 1446 هـ       2 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – متابعات
أشرَفَ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني، على تسليم 330 مسكنًا جماعيًا ممولًا من الصندوق السعودي للتنمية في محافظة بن عروس جنوب العاصمة تونس.
وتتضمن المرحلة الأولى من جملة المشروع الذي يتوزّع على عدد من محافظات تونس، تقديم 4715 مسكنًا اجتماعيًا بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية، تبلغ قيمته 150 مليون دولار.
وأعربت وزيرة التجهيز والإسكان في كلمة لها عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس في مختلف المراحل التي تمر بها.
من جهته، هنّأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، الأسر المستفيدة من المشروع الهادف لتوفير السكن اللائق للمواطن التونسي، مؤكدًا أن” تسليم مواطنين من محافظة بن عروس هذه المساكن الاجتماعية، يحمل رسالة حرص قيادة المملكة على تأمين السكن والصحة للمواطنين، ووقوف المملكة مع كل ما من شأنه دعم النمو والتنمية في تونس”.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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