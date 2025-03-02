تدشين مقر حملة “جود المناطق” بمدينة مسك

الرياض : البلاد

برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، و نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداوود، تم تدشين مقر حملة “جود المناطق” مساء أمس السبت، في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك” وذلك ضمن الجهود الوطنية لدعم الأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.

وشهد الحفل إعلان تدشين أصحاب السمو أمراء المناطق لمشاركة المناطق في الحملة، الذي يعكس الدعم الكبير وما تحظى به المبادرات المجتمعية من قبل أصحاب السمو أمراء المناطق لتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب ماجد الحقيل عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعمها السخي للحملة بمبلغ 150 مليون ريال، واهتمامهم المستمر لدعم برامج الإسكان التنموي والمبادرات المجتمعية، مؤكدًا أن حملة “جود المناطق” تعكس روح التكافل الاجتماعي، وتعزز من الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه قدم الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” عبدالعزيز الكريديس، شكره لأصحاب المعالي على تشريفهم حفل التدشين، مشيدًا بالدور الفاعل للجهات الحكومية وغير الربحية والأفراد في دعم المبادرات الإسكانية التي تسهم في تحقيق الاستقرار السكني للأسر المحتاجة.

يذكر أن حملة “جود المناطق” تتيح لجميع المواطنين والمقيمين المشاركة في دعم الأسر الأشد احتياجًا في مختلف مناطق المملكة، من خلال منصة وتطبيق جود الإسكان، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الإسكاني.