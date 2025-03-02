الرياضة الصفا يحسم قمة مضر في ممتاز كبار اليد

الدمام- البلاد

حسم فريق الصفا قمة الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز للكبار لكرة اليد للموسم الرياضي (2024 – 2025)م لصالحه، بعدما تغلب على نظيره مضر بنتيجة (31 – 22)، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس السبت على صالة وزارة الرياضة بالدمام. ورفع الصفا رصيده إلى (32) نقطة، مواصلًا مطاردته للمتصدر الخليج صاحب الـ (35) نقطة، عقب انتصاره على مضيفه العدالة بنتيجة (23 – 40).

أما الهدى فاستعاد موقعه بين الأربعة الكبار، بعدما تجاوز مضيفه الأهلي بنتيجة (24 – 29)، في الوقت الذي حقق فيه المحيط انتصارا هاما على الوحدة بنتيجة (34 – 31)، وتفوق النور على الابتسام بنتيجة (26 – 30)، بينما تغلب الزلفي على الروضة بنتيجة (30 – 28)، وانتصر القارة على الترجي بنتيجة (20 – 26).