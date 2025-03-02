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الخلود يقلبها على الخليج بثنائية
الرياضة

الخلود يقلبها على الخليج بثنائية

صحيفة البلادaccess_time3 / رمضان / 1446 هـ       2 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تغلب فريق الخلود على ضيفه الخلود بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

بادر بالتهديف في المباراة اللاعب محمد شريف لمصلحة الخليج في الدقيقة 8. ورد الخلود بهدفين بواسطة جاكسون موليكا وميزياني ماوليدا في الدقيقتين 16 و 42 من ركلتي جزاء.

الفوز رفع رصيد الخلود إلى النقطة 28 ليحتل المركز الحادي عشر في ترتيب دوري روشن، والخسارة جمدت رصيد الخليج عند 29 نقطة في المرتبة العاشرة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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