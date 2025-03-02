البلاد- جدة
تغلب فريق الخلود على ضيفه الخلود بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي.
بادر بالتهديف في المباراة اللاعب محمد شريف لمصلحة الخليج في الدقيقة 8. ورد الخلود بهدفين بواسطة جاكسون موليكا وميزياني ماوليدا في الدقيقتين 16 و 42 من ركلتي جزاء.
الفوز رفع رصيد الخلود إلى النقطة 28 ليحتل المركز الحادي عشر في ترتيب دوري روشن، والخسارة جمدت رصيد الخليج عند 29 نقطة في المرتبة العاشرة.
الخلود يقلبها على الخليج بثنائية✅
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️#دوري_روشن_السعودي #الخلود_الخليج | #SSC pic.twitter.com/7SAhNtQ6Yx
— SSC (@ssc_sports) March 1, 2025