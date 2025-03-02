التعاون يصعق الفتح بهدف قاتل

البلاد- جدة

فاز فريق التعاون على مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء السبت، بمنافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025. سجل الفتح أولاً عن طريق لاعبه الجزائري سفيان بن دبكة في الدقيقة الثالثة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وعادل التعاون النتيجة بواسطة موسى بارو في الدقيقة 69 من عمر اللقاء. وفي الوقت القاتل من عمر المباراة، وبالتحديد 90+7 سجل التعاون ثاني أهدافه عن طريق نفس اللاعب موسى بارو. الهزيمة جمدت رصيد الفتح عند 19 نقطة محتلاً المركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن، وقفز التعاون إلى المركز السابع ورفع رصيده إلى 31 نقطة.