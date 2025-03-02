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التعاون يصعق الفتح بهدف قاتل
الرياضة

التعاون يصعق الفتح بهدف قاتل

صحيفة البلادaccess_time3 / رمضان / 1446 هـ       2 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد- جدة

فاز فريق التعاون على مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء السبت، بمنافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.

سجل الفتح أولاً عن طريق لاعبه الجزائري سفيان بن دبكة في الدقيقة الثالثة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وعادل التعاون النتيجة بواسطة موسى بارو في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وفي الوقت القاتل من عمر المباراة، وبالتحديد 90+7 سجل التعاون ثاني أهدافه عن طريق نفس اللاعب موسى بارو.

الهزيمة جمدت رصيد الفتح عند 19 نقطة محتلاً المركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن، وقفز التعاون إلى المركز السابع ورفع رصيده إلى 31 نقطة.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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