الرياضة الاستقالات تعصف بنادي الوحدة

البلاد – خاص علمت مصادر خاصة لـ” البلاد” أن نادي الوحدة يشهد عددًا من الاستقالات الإدارية في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تردي نتائج الفريق الأول لكرة القدم، الذي يقبع في المركز الأخير بسلم ترتيب دوري روشن للمحترفين بـ 14 نقطة بعد التعادل الأخير في الجولة الثالثة والعشرين أمام الفيحاء؛ الأمر الذي قد يتسبب بهبوط الفريق إلى مصاف دوري الدرجة الأولى إذا ما استمرت تلك النتائج فيما تبقى من جولات منافسات دوري روشن في الموسم الحالي. وذكرت المصادر أن النادي المكي يعيش فترة عدم استقرار، ليس على مستوى النتائج- فحسب- بل على المستوى الإداري خلال الشهرين الماضيين.