“الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها في (10) مواقع حول المملكة

الرياض : البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (10) مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة طريب، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في مركز وادي الحيا بمحافظة سراة عبيدة لمدة يومين.

فيما تقدم خدماتها يوم الأربعاء القادم في ثانوية الملك فهد بمحافظة سراة عبيدة، ويوم الخميس القادم في مستشفى النماص العام، وثانوية ومتوسطة الأنصار بمحافظة سراة عبيدة، وذلك لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم غدٍ في مركز أبوراكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء ويوم الخميس للرجال، وذلك في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، لمدة يوم لكل موقع.

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم، للرجال والنساء في ممشى ومتنزه الأمير فهد بن سلطان بمنطقة تبوك لمدة ثلاثة أسابيع، في حين تقدم خدماتها يوم الأربعاء للنساء في المدرسة الثانوية الثامنة للبنات بمنطقة نجران لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، حيث تعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.