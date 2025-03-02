“إنفاذ” يُشرف على 57 مزادًا لبيع 398 من الأصول

الرياض : البلاد

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 57 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني؛ لتصفية وبيع 398 من الأصول، وذلك في 10 مناطق بالمملكة خلال الفترة من 2 – 17 مارس 2025م.

وأوضح المركز أن المزادات تُقام في مناطق مختلفة من المملكة، وسيقام 15 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 97 عقارًا، و15 مزادًا في منطقة مكة المكرمة لعرض 99 عقارًا، و4 مزادات في منطقة المدينة المنورة لعرض 42 عقارًا، و6 مزادات لعرض 38 عقارًا في منطقة القصيم، و4 مزادات في منطقة حائل لعرض 18 عقارًا، ومزادين في الجوف لعرض 14 عقارًا، ومزادًا في منطقة تبوك لعرض 8 عقارات، ومزادًا في منطقة عسير لعرض 7 عقارات، و 8 مزادات بالمنطقة الشرقية لعرض 72 عقارًا، ومزادًا بجازان لعرض 3 عقارات.

وبيَّن “إنفاذ” بأن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة للاطلاع عليها في صفحة المزادات عبر موقعه الإلكتروني لـ “إنفاذ” www.infath.gov.sa .