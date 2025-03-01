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شاهد| العروبة يقتنص فوزًا تاريخيًا من النصر
الرياضة

شاهد| العروبة يقتنص فوزًا تاريخيًا من النصر

صحيفة البلادaccess_time2 / رمضان / 1446 هـ       1 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق العروبة فوزًا تاريخيًا على حساب ضيفه النصر بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن للمحترفين.

بادر بالتهديف عمر السومة الهداف التاريخي لدوري المحترفين، ليضع العروبة في المقدمة مع الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني عادل نواف بوشل النتيجة وسجل التعادل لفريقه النصر في الدقيقة 50. ونجح يوهان غودمونسون في إعادة التقدم لفريق العروبة مع الدقيقة 65 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد العروبة إلى 26 نقطة محتلاً المركز الحادي عشر، والخسارة أبقت النصر في المركز الثالث وجمدت رصيده عند 47 نقطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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