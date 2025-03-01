شاهد| الأهلي يتغلب على الهلال في كلاسيكو مثير

محمود العوضي- جدة
تصوير- عثمان الشمراني
حسم فريق الأهلي الكلاسيكو المثير الذي جمعه مع مضيفه فريق اللال مساء الجمعة على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن للمحترفين.
انتهى الشوط الأول من كلاسيكو الهلال والأهلي بالتعادل السلبي دون أهداف. نجح الأهلي في تسجيل هدفين متتاليين مطلع الشوط الثاني بتوقيع مهاجمه إيفان توني في الدقيقتين 47 و53.
وتعادل الهلال بهدفين متتاليين عن طريق سالم الدوسري، وماركوس ليوناردو من ركلة جزاء في الدقيقتين 74 و83 من عمر اللقاء.
إلا أن إيفان توني نجح في تسجيل ثالث أهدافه في المباراة، ومنح الأهلي النقاط الثلاث مع الدقيقة 87 من عمر اللقاء.
الفوز قفز بالأهلي إلى المركز الرابع في ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة، والخسارة جمدت رصيد الهلال عند 51 نقطة في المركز الثاني.
توني يضرب مرمى الهلال بالهاتريك🟢⚪
ثلاثة أهداف في شباك بونو🥅🔥#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/c6LVyvKXoj
— SSC (@ssc_sports) February 28, 2025