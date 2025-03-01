بركلات الترجيح.. أخضر -20 عامًا يخسر كأس آسيا.. و” الأسترالي” يتوج بلقبه الأول

البلاد- جدة
في مباراة مثيرة، حتى اللحظات الأخيرة، خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لقب كأس آسيا للشباب، أمام نظيره المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح 5/4، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
قدم الأخضر الشاب أداءً قويًا، وكان قريبًا من تحقيق اللقب الرابع في تاريخه، إلا أن ركلات الترجيح لم تكن في صالحه هذه المرة؛ ليكتفي بالميدالية الفضية، بعدما قاتل بشراسة حتى الرمق الأخير، وأكد مجددًا أنه أحد أقوى المنتخبات القارية في هذه الفئة السنية.
تمكن المنتخب الأسترالي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24 عبر لويس أغوستي، وتعادل طلال حاجي للأخضر في الوقت القاتل بالدقيقة 3+90، ليشعل حماس الجماهير ويدفع المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي سيطر فيها الأخضر على مجريات اللعب، وأهدر عدة فرص محققة، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف الفوز. وفي ركلات الترجيح، نجح المنتخب الأسترالي قي حسمها بنتيجة 5-4.
ورغم خسارة النهائي، خرج المنتخب السعودي بإشادة واسعة من الجماهير والنقاد، بعدما قدم أداءً قويًا طوال البطولة، وتفوق على منتخبات كبيرة؛ مثل كوريا الجنوبية في نصف النهائي. ويعد وصول الأخضر إلى النهائي للمرة الخامسة في تاريخه دليلًا على هيمنته الآسيوية في فئة الشباب. ورغم الإحباط، فإن هذه المجموعة المميزة من اللاعبين ستشكل مستقبل الكرة السعودية، خاصة مع الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للشباب في تشيلي، حيث يتطلع “الصقور” لتعويض خسارة اللقب القاري بأداء مشرف عالميًا.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م