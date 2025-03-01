النائب العام يؤكد تسهيل الإجراءات العدلية للمعتمرين والزوار

مكة المكرمة : البلاد

تفقد النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم نيابة نيابة الحج والعمرة ، لمتابعة سير العمل القضائي في الإجراءات النيابية, واستعداد النيابة للعمل خلال شهر رمضان المبارك.

واستمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن آليات العمل الميداني اليومي، والإجراءات المتبعة لضمان سرعة الإنجاز مع تحقيق أعلى معايير العدالة, كما تفقد المرافق الإدارية والتجهيزات التقنية المستخدمة في تقديم الخدمات العدلية.

وأكد النائب العام أهمية تسخير الإمكانيات كافة لتسهيل الإجراءات النظامية على المعتمرين والزوار, مشيدًا بجهود منسوبي النيابة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام، مثمنًا دورهم في تطبيق العدالة بكفاءة ومهنية, مشددًا على ضرورة التطوير المستمر، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز سرعة الإنجاز ودقة العمل.