الشباب يفوز على ضمك بثنائية

البلاد- جدة
تغلب فريق الشباب على نظيره ضمك2 -1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 23 بدوري روشن.
سجل اللاعب كريستيان جوانكا الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 61، قبل أن يضيف اللاعب محمد الشويرخ الهدف الثاني في الدقيقة 83.
بهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد ضمك عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.
نهاية المباراة | الشباب يصل للنقطة 39 بعد فوزه على ضمك بهدفين دون رد
شاهد أهداف المباراة 🎥#دوري_روشن_السعودي #الشباب_ضمك | #SSC pic.twitter.com/UzL2oqqjmR
— SSC (@ssc_sports) February 28, 2025