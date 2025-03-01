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الشباب يفوز على ضمك بثنائية
الرياضة

الشباب يفوز على ضمك بثنائية

صحيفة البلادaccess_time2 / رمضان / 1446 هـ       1 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تغلب فريق الشباب على نظيره ضمك2 -1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 23 بدوري روشن.

سجل اللاعب كريستيان جوانكا الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 61، قبل أن يضيف اللاعب محمد الشويرخ الهدف الثاني في الدقيقة 83.

بهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد ضمك عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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