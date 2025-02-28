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وزير الداخلية يستقبل معاون رئيس جهاز الاستخبارات السوري

صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1446 هـ      28 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة، معاون رئيس جهاز الاستخبارات بالجمهورية العربية السورية موفق دوخي، يرافقه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجمهورية السورية خالد عيد.

 ‏وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وتعقب مروجيها.

 حضر اللقاء مدير إدارة المباحث الجنائية بالجمهورية العربية السورية مروان العلي، وعددٌ من كبار المسؤولين.

 وكان معاون رئيس جهاز الاستخبارات بالجمهورية العربية السورية ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالجمهورية السورية قد زارا في وقت سابق، المديرية العامة للأمن العام، ومقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض.

 واطلعا خلال الزيارتين على آلية العمل والمهام الأمنية في المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، واستمعا لشرح موجز عن أحدث التقنيات المستخدمة في المديريتين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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